Traffico Roma del 08-02-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondi sulla Cassia bis Veientana per un incidente avvenuto all’altezza di via Veientana nuova Ci sono code in direzione del raccordo anulare si sta in fila anche in posta per curiosi incidente anche su via Aurelia in fila all’altezza di Malagrotta in direzione della capitale ed è intenso illungo la carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Cassia bis veientane sala e proseguendo tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina trafficato anche il tratto Urbano della A24-teramo in uscita dalla città da via Togliatti al Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni in carreggiata ...