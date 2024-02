Traffico Roma del 08-02-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

code per incidente in carreggiata interna tra Trionfale e Salaria incidente anche su via Aurelia con rallentamenti e code all'altezza di Malagrotta in direzione della capitale possibili difficoltà in zona Marconi dove tra le 16:30 e le 18:30 In occasione della sfilata carnevale Sara momentaneamente chiuse Lungotevere papà è via Blaserna proseguono i lavori di notte al Traforo Umberto Primo galleria tra via Nazionale via del Tritone chiusa dalle 22 alle 5:30 con delle azioni per il trasporto pubblico un'anticipazione per domani venerdì 9 febbraio a San Giovanni è in programma la manifestazione degli agricoltori ancora in via di definizione il percorso e le modalità per l'accesso la capitale nella mattinata un corteo contingentato a Sara scortato dalle forze dell'ordine per arrivare ...