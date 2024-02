Traffico Roma del 08-02-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

in aumento sulle principali strade consolari in uscita dalla città anche sul Raccordo Anulare abbiamo coda tratti in carreggiata esterna tra Pontina e via Tuscolana stessa situazione in carreggiata interna tra Tiburtina e Prenestina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni possibili difficoltà in zona Marconi pomeriggio dove tra le 16:30 e le 18:30 In occasione della sfilata di carnevale Sara momentaneamente chiuse Lungotevere papà è via Blaserna proseguono i lavori di notte al Traforo Umberto Primo la galleria via Nazionale via del Tritone chiusa dalle 22 alle 5:30 con deviazioni per il trasporto pubblico