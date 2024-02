Traffico Roma del 08-02-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Luceverdeper trovati all’ascolto sulla tangenziale riaperta alla strada tra l’uscita per la 24-l’aquila-teramo in uscita via Livorno Piazza Bologna in direzione stadio rimasta a casa in precedenza per la rimozione di un incidente e a seguito della riapertura nel tratto Urbano della A24 permangono rallentamenti in prossimità dell’ingresso con la tangenziale stessa rallentamenti perin via Nomentana tra via Jacopone da Todi e via Gaspara Stampa in edizione del raccordo in centro segnalate code per incidente in viale del Muro Torto tra piazzale Flaminio a viale del Galoppatoio in direzione Corso Italia e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito un.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di...