Traffico Roma del 08-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione non molto ilpresente lungo la rete viaria della città metropolitana dinessuna segnalazione nessun impedimento sul grande raccordo anulare tratto Urbano della A24 ho segnalati rallentamenti per lavori tra il raccordo è l’uscita di Tor Cervara direzione tangenziale su via Cassia rallentamenti pertra il raccordo e Tomba di Nerone nelle direzioni e proseguono i lavori in via Salaria con la strada chiusa altra via Panama e via Bruxelles e tra via Iser e viale Liegi in direzione centro modifiche anche sulle vie adiacenti e comunque per dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...