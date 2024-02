Traffico Roma del 08-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mobilità apriranno in autunno le stazioni Acilia sud e Tor di Valle della ferrovia regionale Metre FlexLido dove sono in Corso lavori di riqualificazione per le nuove stazioni di giardino die Torrino Mezzocammino l’obiettivo e realizzarle entro il primo trimestre del 2026 le altre notizie manifestazioni in città domani mattina è in programma quella degli agricoltori a Piazza San Giovanni con possibili chiusure e deviazioni per le linee del trasporto pubblico questo domani mattina a San Giovanni tra le 10 e le 13 sabato invece nel pomeriggio in centro è in programma il corteo organizzato dal Movimento in Italia la manifestazione Partirà da Largo Corrado Ricci e arriverà a Piazza Vittorio passando tra le altre per ...