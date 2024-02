Traffico Roma del 08-02-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità trovati dalla redazione trafficato il grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna con le code tra le uscite di via Flaminia e via Tiburtina intensoin queste ore sulle strade della capitale possibili disagi per gli interventi di manutenzione e Restauro di Ponte del Risorgimento chiuso in prossimità dello svincolo di raccordo verso il Lungotevere Oberdan e proseguono i lavori in via Salaria con la strada chiusa altra via Panama e via Bruxelles e tra via e viale Liegi in direzione del centro le modifiche anche sulle vie adiacenti trasporto pubblico lavori lungo la ferrovia dellanord che interessano la tratta acquacetosa Montebello meno erano in orario notturno le ultime partenza sulla tratta urbana ...