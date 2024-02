Tra un raviolo e un ossobuco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ci crede e si vede. Perché una saggia attività imprenditoriale deve avere una visione credibile. E quando Giulia Liu parla del Gong s’intuisce la forza felicemente eversiva e originale del suo elegante ristorante in corso Concordia, diventato riflesso e proiezione della sua storia personale: una giovane donna nata in Cina ma cresciuta a Milano, tanto "libera" mentalmente da inventare una "cucina ibrida e senza frontiere", con l’imprinting del Grande Paese dove è venuta al mondo, ma capace di atterrare nei piccoli territori gastronomici più cari all’Occidente che all’Oriente. Un locale di rara bellezza anche in una Milano "laboratorio diffuso" del fine dining in versione asiatica. C’è un’atmosfera che rende assolutamente particolare il Gong, avviato 9 anni fa - e la titolare commenta che è un numero impregnato di positività. Come dubitarne? Certamente non davanti ad un menù ...