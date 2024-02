Tra le app di incontri più usate adesso ce n' è sicuramente una che fa al caso tuo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Diciamo la verità: l'inverno fa venire una gran voglia di accasarsi. Bellissima la libertà sentimentale ed emotiva quando ci sono 32 gradi all'ombra, ma se le gelate mattutine brinano i parabrezza e la socialità è ridotta alle cene in casa tra amici o alle maratone di serie tv sul divano, niente è più consolatorio di una copertina da condividere con qualcuno. La vita non è un film? Vero, vero. E infatti è abbastanza improbabile conoscere qualcuno incrociando casualmente gli sguardi al bancone di un bar. Proprio per questo, le app disono un ottimo strumento per cercare l'anima gemella (o l'avventura di una notte). Certo, i più romantici rabbrividiranno all'idea di conoscere una nuova fiamma su una fredda app di, ma è il 2024. Quindi, bando ai pregiudizi: ecco qui le dating app piùin circolazione. Ce n'è per ...