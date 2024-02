Toyota Yaris | la prova de Il Fatto it – Più cavalli e sportività | ma stessa efficienza – FOTO

La nuova Yaris Cross MY24 si distingue per un powertrain ibrido potenziato, un sistema di assistenza alla guida affinato e una connettività moderna (wired)

Al via gli ordini della Toyota Yaris Cross 2024

ROMA (ITALPRESS) – Al via gli ordini della Toyota Yaris Cross 2024, aumentando l’appeal sul mercato di un modello best seller per il marchio. Un ... (ildenaro)