Torres | il crollo nel girone di ritorno

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il duello con lasi è dilatata (+9: 59 a 50) a favore dei bianconeri neldiin particolare nelle ultime due gare, in modo ’violento’ e improvviso dopo 22 partite di gomito a gomito o quasi. Bianconeri e sardi infatti avevano terminato ildi andata con un + 2 a favore dei romagnoli carpiti alla sedicesima giornata quando con una rete di Pieraccini regolarono (1-0) la Juventus Next Gen mentre i rossoblù pareggiarono a Fermo. Piccolo vantaggio immutato anche dopo il diciottesimo turno quando al Manuzzi lo scontro diretto terminò 1-1. Nelildei rossoblù a sorpresa considerata la continuità che aveva caratterizzato il loro percorso. Già alla prima giornata la difesa che era la migliore (13 gol incassati), insieme a quella del Cesena, subì due ...

Il Cesena allunga il passo nel girone di ritorno e si distacca dalla Torres con un vantaggio di 9 punti, dopo un inizio di stagione equilibrato. La squadra romagnola ha dimostrato continuità e solidit ...La difesa della Torres è crollata nelle ultime giornate, subendo 10 gol. La squadra è ora a -6 dal Cesena in testa alla classifica. Il capitano Scotto chiede scusa ai tifosi e il tecnico Greco invita ...Una vittoria allo stadio Del Conero che permette al Cavalluccio di tentare la fuga in vetta, la Torres adesso è a -6, i sardi nel pomeriggio hanno perso 5-1 in casa della Carrarese, primi segnali di ...