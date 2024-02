Tornano le piogge su gran parte d' Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) AGI - Come anticipato nei giorni scorsi ecco che una vasta struttura depressionaria si muove dall'Atlantico verso l'Europa occidentale e poi il Mediterraneo. Ancora tempo stabile inma con nuvolosità in aumento, primesulle regioni settentrionali nella notte tra Giovedi' e Venerdi'. Secondo le previsioni del Centro Meteono, il maltempo entrerà nel vivo entro sabato cone temporali diffusi e localmente intensi specie al Nord e sui settori centrali tirrenici. Neve anche abbondante sulle Alpi ma generalmente oltre i 1200-1500 metri. Fiocchi in arrivo anche sull'Appennino ma con quota neve medio-alta. Clima più freddo all'inizio della prossima settimana con temperature comunque vicine alle medie del periodo poi elevata incertezza con alcuni modelli che propendono per un ritorno dell'alta ...