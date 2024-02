Tornano i concerti da camera dell’associazione Le 7 Note

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arezzo, 8 febbraio 2024 – A partire da sabato 10 febbraio, alle 17.30,di Musica dadell'Associazione Le 7di Arezzo. Il concerto di inaugurazione si terrà presso il Teatro Pietro Aretino (via della Bicchieraia, 26) e vedrà in scena lo spettacolo Notte Porteña: Alessandro Moretti alla fisarmonica, Luca Provenzani al violoncello e Alessandra Bedino alla voce narrante trasporteranno il pubblico alla scoperta della musica e delle atmosfere di Buenos Aires. Tra le musiche in programma, tanghi di Galliano, Piazzolla, Gardel e brani dello stesso Alessandro Moretti, associati alla lettura di testi di Borges, Benedetti, Dino Campana. Luca Provenzani, PresidenteLe 7, è stato per molti anni primo violoncello dell’ORT – Orchestra della ...