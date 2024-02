Torino | indagine sulle fiduciarie degli Agnelli dopo un esposto di Margherita | si ipotizzano reati fiscali La Finanza acquisisce documenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La Procura diindaga sull’impero. Su delega dei pm, la Guardia diha acquisito documentazione in uno studio notarile a proposito delle societàdel gruppo che fa capo alla dinastia torinese, per verificare ipotesi di irregolaritàe in particolare di dichiarazioni dei redditi infedeli. Nel registroindagati sono iscritte tre persone. A quanto si apprende, il fascicolo è stato apertounpresentato danell’ambito della battaglia legale in corso da anni con i figli John, Lapo e Ginevra Elkann sull’eredità della madre Marella Caracciolo, vedova dell'”avvocato” Gianni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.