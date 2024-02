Top 5 canzoni di Sanremo 2024 | classifica seconda serata

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ecco la top 5 delledidopo ladi mercoledì 7 febbraio. Nel corso della puntata abbiamo sentito 15 dei i brani in gara. La top 5 dellediDalladel Festival diinizia a votare il pubblico da casa tramite il televoto. I telespettatori possono esprimere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il brano “Sher Khul Gaye” per il film Fighter è in vetta alla Classifica di dicembre , sul podio anche Pink e Zhamira Zambrano & Jay ... (lopinionista)

“Love wins all” di IU in vetta alla Classifica di gennaio , sul podio anche l’ultimo singolo di Travis Scott e di Ariana Grande La magia è ... (lopinionista)

IL FESTIVAL. Saranno lunghe notti ma sarà anche un modo per godere della musica italiana. L’Eco di Bergamo segue come da tradizione il Festival di ... (ecodibergamo)

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Il maestro Giovanni Allevi ...Se la top 5 della prima serata di Sanremo 2024 aveva premiato Loredana Bertè, prima in classifica con la sua Pazza, quella di questa seconda serata vede la Loredana nazionale scendere di qualche ...Si è chiusa in anticipo la seconda puntata del Festival di Sanremo 2024 rispetto alla prima: Amadeus, affiancato da Giorgia, ha infatti salutato i ...