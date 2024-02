TNA | Il licenziamento di Scott D’Amore ha scosso tutti | molta rabbia nel backstage! I dettagli

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ildidalla TNA, avvenuto ieri sera, hae non poco il mondo del wrestling, con la promotion ufficialmente in mano a Anthony Cicione, nominato da Anthem decisamente “a sorpresa”. Secondo le ultime indiscrezioni di Fightful, diversi lottatori sarebbero artissimi per la scelta dei proprietari della TNA, raccogliendo diverse testimonianze nelle ultime ore. Dopo la notizia, infatti, una chiamata su Zoom avrebbe coinvolto diversi lottatori ed addetti ai lavori, e si sarebbe svolta nella serata di ieri. Dopo l’annuncio ufficiale ed il ringraziamento di rito della promotion, buona parte dei wrestler ha espresso pubblicamente supporto nei confronti dell’ex presidente, ringraziato dalla maggior parte dei lottatori che hanno avuto a che fare con lui negli ultimi ...

Scott D'Amore è stato sorprendentemente licenziato dalla TNA Wrestling, venendo sostituito da Anthony Cicione come nuovo Presidente della Federazione.Scott D’Amore è stato appena licenziato dalla TNA, ma quali sono le motivazioni dietro alla separazione tra l’ex presidente e la federazione Scott D’Amore è stato fondamentale nel contribuire a ...Dopo il suo licenziamento, Ash è subito passata in TNA e ha fatto il suo debutto in quel di Hard To Kill con una nuova gimmick e con un nuovo ring name. A quanto pare, la wrestler non è rimasta ...