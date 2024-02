Tir incastrato a Lastra a Signa | traffico caos “Colpa” della FiPiLi chiusa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024)(Firenze), 8 febbraio 2024 – Un lungo intervento dei vigili del fuoco per rimuovere il mezzo pesante che stamani intorno alle 5 si ènella viabilità cittadina di, in via MArfemmana all’altezza del civico 75. "Firenze-Pisa-Livornoper lavori (quella scorsa era l’ultima notte di interventi programmati, per fortuna) che ha portato i mezzi pesanti a percorrere la viabilità ordinaria. Ma laè anche di certi autisti: girano sui social video di tir che su strade con limite a 50 volano come se fossero su una pista di Formula Uno. Tornando a via Maremmana, la circolazione è rimasta bloccata a lungo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa ...