Tifando BigMama maxischermi e pizza gratis nel suo paese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCresce a tutte le latitudini l’entusiamo per il Festival di Sanremo che nelle prime due serate ha registrato ascolti stratosferisci. E cresce ancor più nella piccola comunità di San Michele di Serino che staper la sua concittadina Big Mama. L’artista si sta ritagliando la sua fetta di pubblico e ha mostrato di tenere testa con determinazione, seppur un pò di rabbia, ad attacchi discriminatori ricevuti. Non a caso l’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio “appena appresa la notizia del tweet denigratorio nel confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming”. Intanto in vista della finalissima di sabato sera, quando sarà solo il televoto a determinare il vincitore della 74esima edizione del ...