The Undertaker apre la partita di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita | lo spettacolo è tetro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) In occasione dellatra l'Al Nassr die l'Al Hilal, Thesi è reso protagonista di un piccolo show in linea con quelli del suo passato da wrestling.

The Undertaker è stato un personaggio di spicco nel panorama televisivo della WWE per oltre trent’anni, contribuendo a renderlo tale fin ... (zonawrestling)

The Undertaker sarà per sempre considerato una leggenda nel mondo del pro wrestling. Il suo contributo al business non sarà mai dimenticato, ... (zonawrestling)

Wrestling e politica tornano a incrociarsi, un binomio che in realtà non è così lontano come sembra, se si considera che Linda McMahon – ... (zonawrestling)

Questa notte si terrà l'attesissima conferenza stampa di presentazione in vista di WrestleMania e tra i protagonisti annunciati, ovviamente, figura anche The Rock. Nelle ultime settimane, il People's ...Che gli ultimi mesi di wrestling siano stati strani è un dato di fatto. Dal ritorno di CM Punk in avanti è successo di tutto, senza dimenticarci lo scandalo McMahon, la vendita della stessa WWE e chi ...The Undertaker è apparso a sorpresa in campo prima della partita tra Al-Hilal e Al-Nassr valida per la Riyadh Season Cup.