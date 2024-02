The Regime | Il trailer ufficiale della miniserie con Kate Winslet | in arrivo in contemporanea USA

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La serie, scritta da Will Tracy e diretta anche da Stephen Frears, debutterà dal 4 marzo in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Un’inedita Kate Winslet è la protagonista della nuova serie HBO intitolata The Regime , che in Italia sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky e in ... (optimagazine)

La storia segue un anno tra le mura del palazzo di un moderno e fittizio regime autoritario europeo. Vernham si trova minacciata da un dissenso interno sempre più forte. Con l’aiuto del suo braccio ...Apprendiamo con molta preoccupazione che la norma che avrebbe previsto lo slittamento dell’entrata in vigore del regime Iva per il Terzo settore al 1 gennaio 2025 rischia di non essere approvata all’i ...Una dark comedy in sei episodi targata Hbo, con protagonista la vincitrice del Premio Oscar Kate Winslet, debutterà fra pochissime settimane, il 4 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now: ...