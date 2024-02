Tetris | Il classico intramontabile dei videogiochi

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024): ilche continua a unire giocatori di tutte le età in una sfida coinvolgente e senza tempo Nel vasto panorama dei, pochi hanno raggiunto lo status iconico del. Creato nel 1984 dall’ingegnere informatico russo Aleksei Pajitnov, questo gioco semplice ma coinvolgente ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, diventando un vero e proprio fenomeno culturale. Una Semplice Idea, un Successo Globale Il concetto diè tanto semplice quanto geniale: pezzi di diversa forma, chiamati tetramini, cadono dall’alto dello schermo e il giocatore deve ruotarli e posizionarli in modo da creare linee complete orizzontali. Ogni volta che una linea viene completata, scompare, consentendo al giocatore di liberare spazio per ...