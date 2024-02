Test | Qual è la tua maschera di Carnevale?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Questo mese di febbraio è denso d’impegni: tra il Festival di Sanremo, ilnei suoi giorni più caldi, San Valentino che si avvicina, abbiamo tante occasioni per divertirci e festeggiare. Ma ilè l’evento che ci coinvolge tutte, perchè questa è l’occasione di essere “altre” indossando un costume particolare, con la possibilità (consentita) di fare scherzi e follie, di tornare bambine ingaggiando battaglie di coriandoli o di schiuma da barba, di indulgere in consumi di dolci squisiti, di conquistare quel tipo che incontriamo al party in. Poi arriva la quaresima e, per chi è credente, inizia il periodo del pentimento e della riflessione. Per chi non lo è, inizia comunque il periodo della dieta pre-prova costume! Si facevano follie fin dall’antichità Ilha origini antichissime: già ...