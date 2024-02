Test medicina | si cambia Esami specifici per aumentare gli iscritti

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Nuove modalità per accedere a". A dirlo è Anna Maria Bernini (foto), ministra all’Università. L’idea, da mettere nero su bianco dal governo che con un decreto legislativo, sarebbe attualizzata dall’anno accademico 2025-2026. Si tratta di un sistema di sbarramento che preveda il superamento di una serie dicaratterizzanti e di unnazionale. Queste le due novità significanti. E chi non le supererà o non lo farà con voti sufficientemente alti potrà iscriversi a un’altra facoltà. Si va così delineando il nuovo ingresso adopo il fallimento, a detta di tanti, dei Tolc. La richiesta, che viene da tempo da più parti, è quella di formare un numero maggiore di medici. Obiettivo quindi superare il numero chiuso. Nel frattempo il ministero dell’Università ha chiarito che si ...

I Tolc-Med gestiti dal consorzio Cisia vanno in pensione. Il sistema dovrebbe valere solo per il 2024, per il 2025 si punta a una riforma complessiva (ilsole24ore)

Si discute su come superare il numero chiuso garantendo la qualità. L’intesa politica raggiunta sarebbe quella di dare una delega al governo per un ... (tg24.sky)

Per i nuovi aspiranti medici le incognite sono state tante negli ultimi mesi, ma adesso arrivano risposte su come sarà impostato il Test che ... (leggo)

Novità in arrivo per il Test di accesso a Medicina che sarà rivoluzionato già a partire dal 2024 . La ministra dell’Università e della ricerca, Anna ... (quifinanza)

Il governo italiano sta pianificando nuove modalità di accesso al corso di Medicina, che includono esami caratterizzanti e un test nazionale. Chi non supererà tali prove potrà iscriversi a un'altra fa ...Drastica la prosizione del presidente Emanuele Neri in audizione alla VII commissione al Senato "Un ateneo di qualità deve mantenere un rapporto tra docenti, servizi e spazi rispetto al numero di stud ...No all'«accesso indiscriminato» a medicina e una legge delega per riformare definitivamente l'esame, evitando test «general-generici» come nel caso dei Tolc. Sono le parole della ministra dell'univers ...