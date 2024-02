Terrificante | la gag è un caso John Travolta non firma la liberatoria

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L'ospitata dial Festival di Sanremo diventa il primo, verodella quinta edizione targata Amadeus. Prima le accuse di pubblicità occulta per le scarpe sfoggiate dal divo americano, inquadrate varie volte dalla regia. L'azienda ha smentito coinvolgimenti nel contratto tra, che è testimonial del marchio, e la Rai. Poi ildella. nonta dall'attore di Pulp fiction e La febbre del sabato sera. "Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana. Amadeus fa codice 01 e io mi prendo gli insulti. Io mentre la facevo già avevo previsto tutto.non vorrà tornare più in Italia", ha ironizzato Fiorello commentando il momento più imbarazzante dell'ospitata di ...

A Viva Rai 2 Fiorello ha commenta to la gag fatta in compagnia di John Travolta al Festival di Sanremo 2024. Il video L'articolo Fiorello commenta ... (novella2000)

L'ospitata di John Travolta al Festival di Sanremo diventa il primo, vero caso della quinta edizione targata Amadeus. Prima le accuse di ...Uno dei momenti più attesi e forse uno di quelli che il pubblico ricorderà per molto e non in senso buono. L'arrivo del superospite John Travolta sul palco dell'Ariston ...“abbiamo fatto la gag più terrificante della storia della tv!” ( TESTI DELLE CANZONI - LO SPECIALE DI SKY TG24). Si parlava stamattina di un cachet milionario per Travolta sganciato dal brand di ...