Terremoto oggi | continua lo sciame sismico in provincia di Parma

In carica dalla fine del dicembre 2021, ha gestito la difficile fase dell'interregno fra la vecchia proprietà e l'arrivo del nuovo azionista di riferimento: nel 1990-91, è stato l'unico giocatore geno ...Nella giornata di mercoledì sono state più di 30 le scosse registrate, mentre tra la notte e la mattina di giovedì già 15 ...Ancora scosse di terremoto in Emilia-Romagna, nelle vicinanze di Parma: lo sciame sismico prosegue da ieri La terra continua a tremare in Emilia-Romagna e in particolare nella provincia di Parma dove, ...