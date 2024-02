Terremoto in Italia | non si ferma lo sciame sismico È paura

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Continua a tremare la terra in Emilia Romagna. Nella zona compresa tra Parma e Modena è in corso da diverse ore unoche ha fatto registrare finora 71 scosse tutte di magnitudo comprese tra 2.0 e 3.3. A tal proposito, il sismologo Carlo Meletti ha spiegato alle pagine di Fanpage: “Si tratta di una sequenza vivace, proprio per il numero degli eventi, e al momento non possiamo dire se si esaurirà entro qualche giorno o se si verificherà unpiù forte”. In Emilia è stata registrata una delle scosse più forti di magnitudo 3.3 con epicentro a Langhirano. “Fino a mezzogiorno abbiamo localizzato 71 scosse, l’ultima delle quali è stata alle 11:52 dell’8 febbraio. È corretto in questo caso parlare diperché non c’è una scossa più forte delle altre, ma sono tutte più o meno della stessa ...