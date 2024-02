Terracina | spacca la vetrina e rapina un negozio di scarpe | beccato 17enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 – La Polizia di Stato di, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione all’Ordinanza di collocamento in comunità a carico di unoriginario della città di Fondi, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Roma su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma,. Il minore, già noto alle Forze dell’Ordine in quanto gravato da precedenti di polizia, deve rispondere del reato di furto aggravato consumato aai danni di undel centro. I fatti erano avvenuti lo scorso mese di novembre, quando il giovane, in orario notturno dopo avere trascorso il sabato sera a, aveva frantumato la vetrata di undi calzature ed aveva asportato il registratore di cassa. Le ...