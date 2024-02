Terracina Responsabile di furto in un negozio del centro | fermato un 17enne di Fondi

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 8 febbraio 2024)– Nei giorni scorsi, la Polizia diha dato esecuzione all’Ordinanza di collocamento in comunità a carico di unoriginario della città di(LT), emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Roma su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma. Il L'articolo Temporeale Quotidiano.