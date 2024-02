Terra Amara regge contro il Festival e andrà in onda anche domani

(Di giovedì 8 febbraio 2024)Fiorello ci aveva provato a dissuadere Pier Silvio Berlusconi. Ma nulla da fare, anzi, Mediaset ha vinto la sua sfida al punto che è pronta a triplicare.instasera el’attesa serata cover del) in prima serata su Canale 5. Salta il film Amici come Prima. Il motivo è evidentemente legato alla buona accoglienza della dizy turca che ieri,Sanremo, ha ottenuto 2.289.000 spettatori con uno share del 10.13%, calando sì rispetto al solito ma nemmeno troppo tenendo conto della concorrenza monstre. Il calo della secserata deldi Sanremo rispetto allo scorso anno sembra, in larga parte, ...

stasera 8 febbraio su Canale 5 in prima serata va in onda una nuova puntata speciale di Terra Amara : ecco le anticipazioni di quello che vedremo ... (movieplayer)

Abdülkadir ne ha combinate e ne combinerà tante anche durante le prossime puntate di Terra Amara, ma per lui arriverà la giusta condanna. Per l'omicidio di Fekeli gli verrà data la pena di morte, che ...Fikret e Zuleyha finalmente faccia a faccia La quarta e ultima stagione della soap turca si avvia verso la conclusione. Questi ultimi mesi di ...