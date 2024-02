Terni | Stefano Bandecchi si dimette da sindaco | i motivi della scelta

Pronti, San Valentino jazz, via. Inizia giovedì 8 febbraio la rassegna di concerti promossa da Confartigianato imprese Terni con il contributo di diversi sponsor e il patrocinio del Comune di Terni, o ...VERSO IL VOTO Valnerina al voto. Dallo scontro in famiglia a Polino, il nipote Matteucci sfida lo zio Venanzi, al terzo mandato della Taccalozzi per Montefranco, passando per Arrone, dove il bis ...Orvieto, il sindaco di Terni a caccia del candidato. E spunta il nome dell’"ex" sottosegretario Vittorio Sgarbi ...