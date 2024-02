Terni | Stefano Bandecchi si dimette da sindaco

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Ho già dato le dimissioni dalla carica didi, attraverso questo video lo comunico a tutti i cittadini così eviteranno di leggersi i giornali che chissà quali stupidaggini potranno dire. I motivi sono di carattere politico”. Lo affermain un video sui social. “Continuo a essere segretario di Ap ma non farò più, da qui a venti giorni, ilcosì non correremo rischi di avere una ‘dittaturaana’”, conclude. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha annunciato le sue dimissioni tramite un video pubblicato oggi sul suo profilo Instagram. Non ha chiarito le sue motivazioni, ha detto che ha preso la ...La decisioone, presa "per questioni di carattere politico" comunicata con un video pubblicato su Instagram. "Non correremo il rischio di avere a terni una dittatura bandecchiana. Ma l'esperienza polit ..."Ho visto il video da privato cittadino. Domani si vedrà". Alla Prefettura di Terni non risulta nulla di ufficiale in merito alle dimissioni di Stefano Bandecchi dal ruolo di Sindaco del capoluogo. A ...