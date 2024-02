Ternana-Spezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. Entrambe le squadre sono coinvolte nella lotta per la retrocessione oltre ad essere appaiate in classifica.si giocherà domenica 11 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Liberati: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli umbri sono reduci da due sconfitte consecutive che li hanno relegati al penultimo posto. La squadra di Breda nelle ultime cinque partita ha trovato la vittoria solo una volta, il che non è certo positivo per sperare di raggiungere la salvezza. I liguri sono appaiati agli umbri avendo avuto lo stesso cammino. La stagione è iniziata male e sta proseguendo peggio per la squadra di D’Angelo che ha bisogno di un paio di risultati positivi per rilanciarsi LE ...