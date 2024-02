Teresa Mannino ha paura delle scale dell’Ariston | «C’è una curva e sono di vetro | io non scendo» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 febbraio 2024) «Io nondiverse da tutte ledel mondo. Quest’anno hai fatto ladi… c’hai messo anche la cera?».è la terza conduttrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo, dopo il debutto di Marco Mengoni al fianco di Amadeus e poi Giorgia nella seconda serata. E quando il conduttore la annuncia, lei rimane in cima allepreoccupata all’idea di doverle scendere. «Questediverse intanto perché non servono a niente», dice la comica siciliano, provando a convincere Amadeus che può continuare da lì, «cialtri otto ingressi. Le mette solo per farti venire l’ansia. Qua dietro c’è una fila di gente che ...