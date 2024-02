Teresa Mannino fa cantare Gianni Morandi | ovazione per ‘C’era un ragazzo’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L'inno antimilitarista risuona all'Ariston "Stasera devo fare tutto quello che non ho fatto in tutta la vita. Voglioa Sanremo". Il secondo ingresso diè in total look verde smeraldo con sfumature animalier. Sul palco di Sanremo 2024 ad attenderla Amadeus e, ospite del festival: "Conosci una mia canzone?" chiede