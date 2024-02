Teresa Mannino | da mattatrice di Zelig al grande schermo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Comica, attrice, filantropa e attivista: di un artista si possono e si devono dire tante cose, quado la sua carriera non si limita alla sola facciata dello spettacolo. Ma chi è? Chi èNata a Palermo nel 1970, si diploma al liceo classico e consegue la laurea in filosofia. Dopo gli studi accademici si butta a capofitto nel mondo della recitazione, frequentando la scuola europea presso il Teatro Carcano di Milano. Matura le sue prime esperienze a teatro interpretando la Lisistrata di Aristofane e partecipando alla commedia di Woody Allen Dio sotto la regia di Valeria Di Pilato. Gli studi e i tirocini per il teatro non finisco, fino a quando si affaccia al cabaret con le prime apparizioni per, che le aprirà il posto d’onore inOff del ...

Conferenza stampa molto allegra, per le battute di Teresa Mannino, ma anche complicata per i vertici Rai e Amadeus per quanto riguarda le molte domande arrivate su John Travolta. Alcuni particolari ...L'attrice siciliana farà il suo debutto in Roberto Cavalli al Teatro Ariston in veste di co-conduttrice: affiancherà Amadeus per la terza serata della kermesse ...(LaPresse) È Teresa Mannino la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2024. La brillante comica, attrice di cinema e teatro, affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston. Eccola in ...