Teresa Mannino a Sanremo 2024 | sul palco porterà la moda Made in Sicilia

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La comica chiamata a condurre la terza serata del festival non è una diva da red carpet. Per questa avventura si farà guidare dal conterraneo Fausto Puglisi, il direttore creativo di Roberto Cavalli, che per lei ha realizzato una serie di look custom