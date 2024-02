Tentano furto in casa Messi in fuga dalla Lince

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) A tarda ora nei giorni scorsi, è scattato l’allarme di un’abitazione della zona residenziale di Carrara. Intorno alle 20 sono partite le sirene che hanno messo in allerta le guardie giurate. Trattandosi di unail cui impianto era collegato con l’istituto di vigilanza La, la centrale operativa ha subito inviato sul luogo la radio pattuglia di zona. Giunta rapidamente, la guardia giurata ha trovato la porta di ingresso dell’abitazione danneggiata ma,successiva ispezione, ha potuto rilevare che non c’è stato accesso all’interno e non è stato portato via nulla: troppo poco il tempo a disposizione per portare a termine il colpo. Le forze dell’ordine hanno quindi proceduto ai rilievi del caso.