Tenta un furto in un capannone | arrestato

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Prato, 8 febbraio 2024 – I carabinieri hannoun 27enne nigeriano, senza fissa dimora, che avevato un furti in una ditta di via dei Fossi. Dopo aver rotto una finestra era entrato nelma l’allarme ha fatto arrivare sul posto i carabinieri. La pattuglia del Radiomobile di Prato lo ha intercettato nelle vicinanze del luogo dele grazie alle telecamere di sorveglianza ha confermato la sua identità. Nello zainetto del pregiudicato c’erano un passamontagna di colore nero, un paio di guanti tecnici da lavoro e due chiavi inglesi usate per aprire la finestra della ditta. Tutto il materiale è stato sequestrato e il 27enne è statoin attesa del giudizio per direttissima.