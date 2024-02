' Tenta di entrare nel cockpit' | atterraggio d' emergenza per El Al

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un volo della compagnia israeliana El Al, in servizio da Praga a Tel Aviv, è stato costretto ad und'in Grecia dopo che un passeggero "violento" hato di introdursi nella cabina di pilotaggio. Lo riportano i media israeliani. Il volo è stato costretto ad atterrare a Salonicco, dove "l'uomo è stato fatto scendere in collaborazione con la polizia locale", ha sottolineato la compagnia aerea di bandiera israeliana precisando che "El Al ha una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza. Continueremo a garantire la sicurezza dei nostri passeggeri", ha aggiunto in una nota.

