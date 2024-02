Tennis | Musetti tesserata col Tc Parioli Roma Sogno Grande Slam Lucrezia ci prova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sognando un. La strada è ancora lunga ma i passi sono giusti e colpi vincenti. Per lata, classe 2007, è arrivata laoccasione per spiccare il volo e arrivare a partecipare ai tornei importanti, per guadagnare i punti necessari ed entrare dalla porta principale delle grandi. Dai primi palleggi al centro sportivo di Castelnuovo fino al Tcdiche l’ha appenapassando per il Park Genova con cui ha conquistato la promozione in serie A1 attesa da 40 anni. La giovanissima, residente a Caniparola, dopo la firma sul contratto seguita da papà Raffaele ’Lele’ conosciuto per i suoi trascorsi calcistici e mamma Alina, partirà per la Turchia dove sabato inizierà un nuovo torneo. Non ...