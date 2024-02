Tennis | dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP la settimana 12-18 febbraio Torna Jannik Sinner!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tantitisaranno protagonisti neiche si disputeranno nelladel 12-18. Spicca il grande ritorno in campo diSinner. Il vincitore degli Australian Open cercherà nuova gloria all’ATP 500 di Rotterdam: lo scorso anno perse l’atto conclusivo sul cemento olandese contro il russo Daniil Medvedev, in caso di vittoria balzerebbe al terzo posto nel ranking ATP, scavalcando proprio il rivale battuto a Melbourne un paio di settimane fa. L’altoatesino sarà testa di serie numero 1 e sarà affiancato da altri due azzurri, insieme ai quali ha alzato al cielo la Coppa Davis il 26 novembre: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Il toscano, reduce dal brutto scivolone a Marsiglia, proverà a rialzarsi. Il piemontese si rimetterà in gioco con importanti ...