Tennis | Atp Cordoba | Darderi ai quarti

Si getta sulla terra rossa Luciano Darderi, commosso e felice per un risultato speciale. Poi corre ad abbracciare il suo team, perché risultati ...Luciano Darderi entra per la prima volta nei quarti di finale in un torneo ATP: l'azzurro batte domina l'austriaco Sebastian Ofner (38 del ranking) con i parziali di 6-0, 6-3 e continua il suo sogno a ...Elena Rybakina ha battuto una discreta Danielle Collins in quasi 2 ore e mezza di match: 4-6 6-3 6-3.