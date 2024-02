Tennis | 10 azzurri nel main draw di Indian Wells | c’è Sinner ma non Berrettini

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 8 feb. – (Adnkronos) – Jannike Jasmine Paolini guidano il gruppo di dieci italiani, cinque uomini e cinque donne, nella lista degli iscritti direttamente ammessi aldel BNP Paribas Open, torneo combined che comprende un Masters 1000 e un WTA 1000 ain programma dal 3 al 17 marzo all'Garden. Al primo Masters 1000 in calendario parteciperanno, per quanto riguarda gli, Jannik(numero 4 ATP) semifinalista nel 2023, Lorenzo Musetti (27), Matteo Arnaldi (41), Lorenzo Sonego (46) e Flavio Cobolli (71). Assente invece Matteo, che non gioca un tornei da oltre 5 mesi, dallo scorso Us Open. Per quanto riguarda il torneo femminile, direttamente in tabellone Jasmine Paolini (numero 25 WTA), Lucia Bronzetti (53), Elisabetta Cocciaretto (56), Martina Trevisan (58) e Camila Giorgi (66).Per la prima volta dopo cinque anni, tornerà ail numero 1 del mondo Novak Djokovic che punta al record di sei titoli nel torneo. Campione nel 2008, 2011, 2014, 2015 e 2016, il serbo ha firmato la più lunga serie di successi consecutivi nella storia del torneo, 20 tra il 2014 e il 2016. Non ha più giocato in California dal 2019, quando è stato eliminato al terzo turno. Ci sarà anche il campione in carica Carlos Alcaraz, che l'anno scorso è diventato il primo a vincere il titolo senza perdere un set nel Masters 1000 dai tempi di Roger Federer nel 2017. Grazie al ranking protetto, presente anche Rafa Nadal, tre volte campione a(2007, 2009, 2013).Nel tabellone femminile la numero 1 del mondo Iga Swiatek campionessa nel 2022 e semifinalista l'anno scorso cercherà la seconda affermazione in carriera in California. Le principali rivali saranno Aryna Sabalenka, campionessa all'Australian Open per il secondo anno consecutivo, e Elena Rybakina, che l'anno scorso vinse il titolo abattendo proprio Swiatek e Sabalenka in semifinale e finale.