Tenere le distanze | in strada è necessario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Quando si procede sullaalla guida di un veicolo, qualsiasi esso sia, oltre alla velocità con cui si procede che deve essere sempre nei limiti previsti per quel tipo disecondo le norme del Codice della, occorre fare molta attenzione anche a rispettare la distanza di sicurezza. Mentre l’indice di velocità è stabilito dalle norme la distanza di sicurezza va interpretata e modulata in base alle condizioni del traffico e alla situazione in cui ci troviamo. In generale la distanza di sicurezza è la distanza che ogni veicolo deve manda quello che lo precede, per potersi arrestare, quando, senza tamponarlo. Come ben spiegano gli esperti dell’ACI nella valutazione della distanza di sicurezza è importantein considerazione alcuni fattori : la ...