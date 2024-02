Telegraph | “Via libera al ‘cartellino blu’ L’esempio del fallo di Chiellini su Saka”

Spain is the only European Union member to refuse to sign a joint statement on ...Dopo il VAR, strumento che ha stravolto il mondo del calcio, in Inghilterra sta per arrivare un'altra grande novità nel regolamento. Come riportato dal Telegraph, infatti, sta per ...Roma, 8 feb. (askanews) - Arriva il cartellino blu per l'espulsione a tempo nel calcio. Secondo quanto riporta un'anticipazione del Telegraph, ...