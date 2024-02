Taylor Swift | The Eras Tour in esclusiva su Disney plus

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Thedisarà disponibile in streaming suinil mese prossimo Il mese prossimomente su+ sarà disponibile il film-concerto dei record dicon l’aggiunta di cinque canzoni bonus. Si tratta di Thee renderlo disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming è stata senz’altro una mossa molto furba da parte di. La notizia è stata annunciata dal CEOBob Iger durante la chiamata sugli utili di ieri.: Thesarà disponibile sulla piattaforma ...

Disney+ ha annunciato che il 15 marzo debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming, Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version).