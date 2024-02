Taylor Swift | The Eras Tour | arriva su Disney+ in versione estesa

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il film concerto dei record arriverà sue inoltretutto.: The’s Version è stato annunciato nelle scorse ore e giungerà sui nostri schermi in streaming il 15 Marzo 2024. Saranno presenti dei brani inediti e nuove scene che estenderanno lo spettacolo che ha raccolto milioni di consensi in tutto il mondo alla sua uscita la scorsa estate. Verrà rilasciata, quindi, laintegrale di tutte le tre serate che hanno composto ildella cantante, facendo sì che si aggiunga il brano Cardigan e 4 altre canzoni inacustica ovvero I Can See You tratto da Speak Now, Maroon da Midnights, You Are in Love da 1989 e Death by a Thousand Cuts da ...