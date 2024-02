Taremi fuori dalla Coppa d’Asia | una conferma per l’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Mehdinella giornata del 7 febbraio è uscito con il suo Iranin favore del Qatar, autentica sorpresa della competizione. Per l’Inter non cambiano le prospettive,Fabrizio Romano su Twitter. NUOVI ARRIVI – Il patto verbale con Mehdirimane intatto anche dopo l’uscitadell’attaccante con il suo Iran. Il giocatore del Portoal club nerazzurro che il suo piano è unirsi all’Inter già da luglio, precisamente dopo la fine del suo contratto attuale. Tutto è pronto da settimane, servono solo le firme da chiudere presto. Stesso destino per Piotr Zielinski, con cui c’è già accordo sulla parola. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...