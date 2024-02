Tanti dolci | un solo impasto Pasta stesa oppure robot | la parola d' ordine è versatilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arriva il Carnevale ed è tempo di accendere i fornelli e preparare qualche dolce sfizioso. Icarnevaleschi hanno più o meno una base formata dagli stessi ingredienti, ma in un’ottica di risparmio, sappiate che è possibile prepararne diversi tipi di prelibatezze utilizzando lo stesso. L’importante sarà in seguito cambiare la forma e la farcitura del dolce in questione. Si tratta di unsemplice e versatile, quindi, per cui poi sarà necessario soltanto moltiplicare le dosi nel caso si desideri prepararne in grande quantità. Unche è possibile realizzare anche con l’ausilio deida cucina, inserendo tutti gli ingredienti tranne la farina, che verrà aggiunta poco alla volta durante il lavoro in automatico del. L’sarà pronto ...