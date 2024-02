Tagliavanti Camera Commercio Roma | “Con Ia si stima una crescita della ricchezza del 16%”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Stiamo andando verso una delle evoluzioni più importanti dell’umanità, non soltanto dal punto di vista economico anche da quello sociale. Abbiamo tanti timori: economici, geopolitici, tenuta democratica, però quando ci sono questi passaggi stretti si creano anche grandi opportunità come è accaduto altre vole nella storia. Ma queste innovazioni non devono mai sfuggire al controllo umano”. Lo ha detto Lorenzo, presidentedidi, in occasione dell’evento aorganizzato insieme a Maker Faire Rome, dal titolo ‘Governare l’Intelligenza Artificiale – Dove siamo, dove dobbiamo arrivare’. “Nella storia – spiega– l’introduzione dei motori a scoppio ha portato ad un incrementoglobale dello 0,3%, la robotizzazione nelle fabbriche l’ha aumentata dello 0,4%, la diffusione informatica dello 0,6%. Per quanto riguarda l’intelligenza artificiale si pensa ad unadel 16%. Una dimensione enorme, per questo è importante che tutti ne discutano nei diversi ambiti, non solo gli specialisti. L’Ia determinerà il nostro futuro”. L'articolo proviene da Italia Sera.